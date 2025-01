Volante Zanocelo entra no radar do Internacional para substituir Rômulo

Zanocelo entra no radar do Internacional como potencial substituto de Rômulo - (crédito: Foto: Reprodução / Instagram)

O Internacional realizou uma consulta pelo meio-campista Vinicius Zanocelo, que atualmente defende o Estoril, do Portugal. Afinal, a diretoria entende que o volante seria um possível substituto para Rômulo, pois o clube gaúcho tem tratativas para negociá-lo. Apesar da boa avaliação do jogador, o Colorado ainda observa o mercado em busca de potenciais peças de reposição, caso a venda seja sacramentada.

A qualidade técnica e a polivalência são algumas das características que agradaram. Zanocelo apresenta bom desempenho individual pelo Estoril. Titular absoluto, ele atuou em 17 das 19 partidas da equipe portuguesa. O Inter passou a monitorar opções de volante, pois há conversas avançadas para vender Rômulo com o América do México.

Inicialmente, o clube mexicano fez uma sondagem para entender as condições de uma possível negociação. Até que decidiu promover a evolução do interesse para uma oferta, mas a primeira foi recusada. Até que o América fez uma nova investida de cinco milhões de dólares (aproximadamente R$ 30 milhões na cotação atual). Ainda há um acréscimo de 500 mil dólares (pouco mais de R$ 3 milhões na cotação atual) se metas em contrato forem alcançadas.

Passagem de Rômulo pelo Colorado

Vale ressaltar que não há detalhes do modelo do negócio, mas o Internacional é dono de 60% dos direitos econômicos do jogador. O Athletic, seu clube anterior, é proprietário dos outros 40%. A comissão técnica vê Rômulo como um potencial titular no futuro, especialmente pela sua boa frequência em campo.

Ele começou 27 das suas 47 partidas na temporada. A avaliação é que o volante aproveitou as oportunidades no período em que Fernando foi ausência no time na reta final de 2024 por uma série de lesões. Mesmo sendo considerado reserva, o camisa 40 esteve no time que iniciou 20 dos 30 jogos no Campeonato Brasileiro.

Caso a saída de Rômulo se concretize, o Inter ainda terá à disposição o experiente Fernando, o recém contratado Ronaldo, além do promissor Luis Otávio. O camisa 40 passou a defender o Colorado a partir de abril de 2023, depois do destaque pelo Athletic, no Campeonato Mineiro. Os gaúchos acertaram a sua compra por R$ 3 milhões divididos em 10 parcelas. No Internacional, Rômulo também atuou improvisado como lateral-direito e intercalou entre titular e reserva. Ao todo são 72 jogos e um gol marcado.

Panorama do Internacional no mercado de transferências

O clube recusou duas investidas pelo meio-campista Alan Patrick e o zagueiro Vitão. O clube que tentou a contratação do primeiro não foi revelado, mas o Colorado se recusa a negociá-lo. Já o defensor despertou o interesse do Flamengo, porém a oferta não agradou à diretoria do Internacional.

Os gaúchos já anunciaram oficialmente a chegada do volante Ronaldo, do atacante Vitinho por empréstimo e a aquisição em definitivo do lateral-esquerdo Bernabei. Assim, o Inter ainda se esforça para finalizar dois negócios: o retorno do zagueiro Kaíque Rocha, que está livre no mercado, e o atacante Carbonero por empréstimo junto ao Racing, da Argentina.

