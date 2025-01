Fortaleza anuncia a contratação do zagueiro David Luiz

O Fortaleza, enfim, anunciou, nesta segunda-feira (20), a contratação do zagueiro David Luiz, ex-Flamengo e Seleção Brasileira. O jogador de 37 anos assinou com o Leão do Pici até 31 de dezembro de 2026, com opção de renovação por mais um ano.

“Estamos muito felizes com a contratação do David Luiz, um jogador de nível mundial, foi campeão por onde passou e agora vem defender as cores do Fortaleza. Tive a oportunidade de trabalhar nessa negociação e ficou muito claro para mim a escolha do jogador. Ele tinha outras propostas com condições financeiras bem acima, mas ele escolheu o Fortaleza e entende que o nosso projeto tem mais a ver com o anseio de sua carreira, valores de vida e tinha o desejo de voltar a jogar no Nordeste, pois já tinha atuado no Vitória. Houve toda a conversa e o entendimento, a comissão técnica gosta da ideia, entende que ele tem muita capacidade técnica para entregar e também a nível de experiência, mentalidade vencedora com palavras, ações e atitudes no dia a dia, que fazem um time campeão”, disse Marcelo Paz, CEO do Fortaleza.

O defensor estava livre no mercado após o encerramento do vínculo com o Rubro-Negro, em 31 de dezembro do ano passado. Com a contratação de David Luiz, o Fortaleza acerta o seu sexto reforço para 2025. O zagueiro chegou a ser sondado por Corinthians e Cruzeiro, além de Áustria Viena-AUS e Olympiakos-GRE.

David Luiz saiu com rusgas do Flamengo

David Luiz estava no Flamengo desde 2021 e sua saída teve rusgas porque, de acordo com o jogador, ele ficou sabendo pela imprensa – não pelo clube – que o Flamengo havia decidido não renovar o contrato.

“Da mesma maneira que vocês (jornalistas) receberam o comunicado pelo Instagram, assim foi comigo. Ou foi algo intencional ou um pouco amador”,disse David Luiz, em entrevista ao Sportv, no último dia 28/12.

No fim do ano, o novo diretor de futebol do Flamengo, José Boto, rebateu as críticas dizendo que o que se passou foi “profissional”.

“Quando quero contratar um jogador, não falo direto com o jogador. Os agentes ficam p* quando fazemos isso. u estava na Croácia, eles pediram para que eu comunicasse assim que tivesse uma posição. Assim que me reuni com Filipe Luís (técnico), comuniquei pela manhã, muito cedo, às pessoas competentes”, argumentou.

