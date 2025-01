Criciúma x São Paulo, pela Copinha: onde assistir, escalações e arbitragem

Criciúma e São Paulo duelam nesta terça-feira (21/01), às 19h30, em Araraquara, pela semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. As duas equipes chegam nesta fase da competição de forma invicta e agora se encaram por uma vaga na grande decisão. Na final, o Tigre ou o Tricolor vai enfrentar o vencedor de Corinthians e Grêmio.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Cazé TV.

Como chega o Criciúma

O Criciúma se classificou em primeiro no grupo 4, com nove pontos e três vitórias, contra Capitão Poço (1 a 0), Rio Branco-ES (3 a 1) e Mirassol (2 a 0). Assim, na segunda fase, venceu o Santa Cruz nos pênaltis por 3 a 1, após empate em 0 a 0. Na terceira fase, derrotou o Mirassol de novo, por 2 a 0. Eliminou o Botafogo nas oitavas (4 a 2) e a Ferroviária nas quartas (1 a 0). Assim, com uma campanha muito positiva, tenta fazer história ao chegar em sua primeira final de Copinha.

Como chega o São Paulo

Já o Tricolor se classificou em primeiro lugar no grupo 11, com três vitórias, sobre Serra Branca (2 a 0), Picos (7 a 0) e XV de Jaú (2 a 1). Nas fases eliminatórias, superou o América-RN na segunda fase (4 a 0), o Juventude na terceira fase (1 a 0), o Fluminense nas oitavas, nos pênaltis (5 a 4, após empate em 0 a 0) e o Cruzeiro nas quartas (3 a 1). Contudo, o técnico Allan Barcellos terá uma verdadeira dor de cabeça. Afinal, 14 jogadores do elenco estão com a equipe profissional para a estreia do São Paulo no Paulistão, nesta segunda-feira (20/01), contra o Botafogo-SP. Assim, alguns atletas podem retornar com um desgaste a mais e precisariam ser poupados para a partida decisiva.

CRICIÚMA X SÃO PAULO

Semifinal da Copinha 2025

Data e horário: Terça-feira, 21/01/2025, às 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio Fonte Luminosa, Araraquara (SP)

CRICIÚMA:Pedro Henrique; Kaik, Daniel Nolasco, Octávio e Streit; Bruno da Rosa, João Artur, Lucas Vinicius, Kauã Santos e Adriano; Ruan Vitor.Técnico: Gabriel Carvalho.

SÃO PAULO: João Pedro; Maik, Lucas Loss, Drozina e Oliveira; Felipe Negrucci, Hugo Leonardo, Lucas Ferreira e Lucca Alencar; Ryan Franscisco e Matheus Alves. Técnico: Allan Barcellos.

Árbitro: Dener William da Silva

Auxiliares: Enderson Emanoel Turbiani da Silva e Matheus Guilherme Biselli da Cruz



Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.