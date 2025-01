Corinthians provoca Palmeiras após eliminação na Copinha e diretor responde

A Copinha causou a primeira polêmica do Derby Paulista em 2025. Corinthians e Palmeiras poderiam se enfrentar na semifinal, mas o Verdão acabou sendo eliminado pelo Grêmio, enquanto o Corinthians avançou ao vencer o Vasco.

Com isso, o perfil oficial do Timão no X não perdeu tempo. Logo após o término da partida, comunicou que o primeiro derby do ano estava cancelado.

Mais um ano no Timão! ???? Tamo junto, Maycon! ?? ???? Rodrigo Coca / Corinthians #VaiCorinthians pic.twitter.com/vIiHMAcBJ1 — Corinthians (@Corinthians) January 20, 2025

A provocação chegou até a Barra Funda e o diretor das categorias de base do Palmeiras tratou de responder. João Paulo Sampaio publicou uma possível escalação do Verdão, com jogadores revelados nos últimos anos pelo clube e que poderiam disputar a Copinha.. O dirigente ainda adicionou os valores dos atletas já negociados, que passam de R$ 1 bilhão e cutucou.

“Será que vale a pena trazer esse time de volta, para o derby não ser cancelado?”, escreveu.

Sem o derby, o Corinthians tenta chegar a mais uma final da Copinha contra o Grêmio. A partida acontece na próxima quarta-feira (22), às 17h, na Arena Barueri.

