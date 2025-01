Atlético vence Orlando City em jogo-treino nos Estados Unidos

Atlético entrou com time reserva no jogo treino - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

O Atlético venceu o Orlando City por 2 a 0 em jogo-treino, realizado em Orlando, nos Estados Unidos. A partida ocorreu nesta segunda-feira (20), com gols de Otávio e Deyverson. A atividade ocorreu no CT do Orlando City, onde o Galo faz os preparativos para a pré-temporada.

Os times apresentaram escalações alternativas. O Galo entrou em campo com: Gabriel Átila; Natanael, Igor Rabello, Bruno Fuchs, Rômulo, Otávio, Igor Gomes, Gustavo Scarpa, Brahian Palacios, Caio Maia e Deyverson. O restante do elenco ficou em atividade separada em outro setor do campo.

Um dos destaques na partida foi a movimentação da equipe mineira no segundo gol. O meia Igor Gomes carregou a bola, com a cabeça erguida, e fez um passe em profundidade. A bola sobrou para Deyverson, que mandou para o fundo da rede.

O Galo volta a campo para enfrentar o próprio Orlando City no sábado, às 17h (de Brasília), no Inter&Co Stadium, pela FC Series.

