CSA x Confiança: onde assistir, escalações e arbitragem

O CSA vai receber o Confiança nesta terça-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Alagoas, pela estreia da Copa do Nordeste 2025. O confronto da primeira rodada é pelo Grupo B do torneio. Com nove vitórias consecutivas, o Azulão chega embalado para a partida. Já o Dragão, venceu dois jogos nos últimos quatro que disputou. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

O confronto terá a transmissão do Canal Premiere.

Como chega o CSA

Com nove vitórias consecutivas, o Azulão chega embalado para a estreia da Copa do Nordeste. Além disso, o técnico Higo Magalhães conta com o retorno do zagueiro Betão, que não atuou no último jogo devido a um mal-estar. Assim, o atleta participou normalmente do último treino da equipe, um trabalho regenerativo no CT Gustavo Paiva. Portanto, o time de Alagoas deve entrar em campo com sua força máxima.

Como chega o Confiança

Líder do Campeonato Sergipano, o Dragão realizou um treino recreativo Sabino Ribeiro nesta segunda-feira (20), antes de iniciar a viagem para Maceió. Assim, o técnico Waguinho Dias analisou o confronto e se mostrou esperançoso por uma boa atuação fora de casa.

“Eu espero a gente mantenha o que nós estamos desempenhando no Campeonato Sergipano. Que a equipe consiga ser consistente e uma equipe que realmente vai jogar pela vitória, mesmo estando fora de casa, respeitando demais o CSA. Eu acho que são duas equipes parecidas, boas, estamos no início, mas eu espero que o Confiança repita as atuações que está tendo no sergipano”, disse ao ge.

CSA x Confiança

1ª rodada da Copa do Nordeste

Data-Hora: 21/1/2025 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Rei Pelé, Maceió (AL)

Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

CSA: Georgemy; Cedric, Betão, Wanderson e Enzo; Buga, Gustavo Nicola e Brayann; Gustavinho, Guilherme Cachoeira e Tiago Marques. Técnico: Higo Magalhães

CONFIANÇA: Felipe; Weriton, Adryan, Eduardo Moura e Airton; Fábio, André Lima e Rafinha; Rodriguinho, Thiago Santos (Neto) e Ronald Camarão. Técnico: Waguinho Dias

Árbitro: Paulo José de Souza Mourão (MA)

Assistentes: Ivanildo Gonçalves da Silva e Rafael Costa Pinheiro (MA)

