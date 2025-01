Clube japonês recusa oferta do Botafogo por Anderson Lopes

YOKOHAMA, JAPAN - NOVEMBER 27: Anderson Lopes of Yokohama F. Marinos applauds supporters after the team's 2-0 victory in during the AFC Champions League Elite East Region match between Yokohama F.Marinos and Pohang Steelers at International Stadium Yokohama on November 27, 2024 in Yokohama, Kanagawa, Japan. (Photo by Masashi Hara/Getty Images) - (crédito: Getty Images)

O Botafogo está no mercado em busca de um centroavante para repor a saída de Tiquinho Soares, que se transferiu para o Santos. O alvo do Alvinegro é o atacante Anderson Lopes, de 31 anos, do Yokohama Marinos, do Japão. No entanto, o clube japonês recusou a segunda oferta da equipe carioca pelo atleta brasileiro. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

A proposta do Botafogo foi de 2 milhões de dólares, pouco mais de 12 milhões de reais. O Yokohama Marinos faz jogo duro e não quer se desfazer do centroavante, tratado como ídolo no clube. Na última temporada, em 55 jogos, ele fez 36 gols e deu oito assistências. Pelo time, soma 132 jogos e 76 gols.

Apesar disso, o Alvinegro mantém o interesse e insiste em Anderson Lopes. O jogador já aceitou o projeto mas precisa convencer o time japonês a fazer negócio. Isso porque ele renovou o seu contrato recentemente, que vai até junho de 2027, e no atual vínculo não tem multa contratual. Ou seja, para sair negócio, os japoneses precisam aceitar.

O interesse do Botafogo em Anderson Lopes é antigo. O scout do clube acompanha o brasileiro no Japão há muito tempo, e ele sempre esteve na lista como possível alvo. Agora, o atual campeão da Libertadores e do Brasileiro foi para cima e tenta a chegada do experiente atacante, que acumula passagens pela China, Coreia do Sul e Brasil, onde atuou na Tombense, Athletico-PR e Avaí.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.