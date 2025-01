Fabrício Bruno, sobre período de negociação com o Cruzeiro: ‘Não estava bem’

Fabrício Bruno, zagueiro do Cruzeiro - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O zagueiro Fabrício Bruno perdeu espaço no time titular do Flamengo e, portanto, decidiu se juntar ao Cruzeiro pelas próximas quatro temporadas. Apesar do desejo pela negociação, o jogador falou que sofreu muita tensão durante o processo.

“Durante todo esse processo de negociação, eu confesso que minha cabeça não estava bem. Então, eu nem treinava. Ficava mais em casa, tentando assimilar tudo, resolver tudo. Então, assim para mim é muito importante isso. Quando eu vi nos últimos três, quatro dias, que tudo tava se encaminhado, eu comecei a dar uma corrida na estreia, mas nada muito intenso”, explicou Fabricio Bruno.

Além disso, o zagueiro explicou que haviam outros clubes brigando pela sua negociação. Mas priorizou o Cabuloso quando o clube brasileiro entrou na parada. Aliás, segundo o atleta, o Flamengo não concordava com esse destino.

“Tinha outras coisas se encaminhando. Falei: “Não, trava tudo, porque é a minha prioridade máxima voltar”. Estava muito convicto da decisão. Tive outras ligações de treinadores, mas dei minha palavra. O próprio Flamengo queria que fosse para outro lugar. Eu disse que não iria”, comentou.

Fabrício Bruno foi revelado pelo Cruzeiro estreou em sua nova passagem pelo clube na última quarta-feira (15), no empate em 1 a 1 com o São Paulo, nos Estados Unidos. O zagueiro iniciou a temporada como titular da equipe comandada por Fernando Diniz.

