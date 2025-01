Grêmio procura Tiago Volpi e goleiro do Braga

TORREON, MEXICO - FEBRUARY 23: Tiago Volpi of Toluca celebrates the team..s victory during the 7th round match between Santos Laguna and Toluca as part of the Torneo Clausura 2023 Liga MX at Corona Stadium on February 23, 2023 in Torreon, Mexico. (Photo by Manuel Guadarrama/Getty Images) - (crédito: Getty Images)

O goleiro Marchesín está próximo de sair do Grêmio para assinar com o Boca Juniors. Portanto, o Tricolor Gaúcho começou a se movimentar no mercado para substituir o arqueiro. Assim, iniciou conversas com dois nomes: Tiago Volpi, ex-São Paulo, e Matheus Magalhães, do Braga, de Portugal.

O Imortal tinha uma lista com uma série de opções para a posição, porém, só iniciou conversas com os dois atletas. As informações são do SuperDeportivo. Volpi está próximo de conseguir a liberação do Toluca, do México, por questão familiar no Brasil.

Assim, caso haja a rescisão, a contratação do arqueiro seria mais simples de conseguir. Por outro lado, para fechar com Matheus Magalhães, o Braga quer um pagamento de cerca de 3 milhões de euros (R$ 18,6 milhões na cotação atual).

Marchesín perto de deixar o Grêmio

Marchesín está próximo de se despedir do Grêmio. A oferta de 1,65 milhão de dólares (cerca de R$ 10 milhões na cotação atual) agradou a diretoria do Imortal até mesmo por ser um jogador experiente. Além disso, as diversas investidas dos Xeneizes também fizeram o arqueiro refletir sobre definir se uma mudança de clube seria positiva ou não. Em um momento anterior, ele tornou público que desejava atuar pelo clube argentino.

