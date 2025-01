Nova camisa pré-jogo do Flamengo para 2025 causa polêmica; veja

O Flamengo lançou a nova camisa pré-jogo para 2025, e o modelo causou polêmica nas redes sociais. Com design de ilusão de ótica nas cores vermelho e preto, o manto não agradou muito os torcedores. Além disso, o valor custa por volta de 350 reais. O modelo já está à venda nas lojas oficiais do clube.

A Adidas, fornecedora de material esportivo do clube, realizou uma mudança significativa nos uniformes de pré-jogo. A camisa pré-jogo da temporada passada era na cor bege com a gola, o escudo e a logo da marca em tom escuro. Já para 2025, o rubro-negro voltará a estar presente no modelo.

Logo, tanto a camisa pré-jogo quanto a de jogo terão as mesmas cores. No último domingo (19), o Flamengo estreou o novo manto da temporada. Com listras em vermelho e preto e gola V, o uniforme traz um design diferente nas costas, assim como na numeração e no nome.

A principio, o Flamengo deve estrear a nova camisa pré-jogo no sábado (25), contra o Volta Redonda, em Brasília, pela quinta rodada da Taça Guanabara. O jogo marca a estreia oficial do elenco principal na temporada.

