Maxi Cuberas aprova experiência do São Paulo na estreia do Paulista

O São Paulo estreou no Campeonato Paulista na noite desta segunda-feira (20), em um empate sem gols contra o Botafogo-SP. Na partida, o Tricolor contou com um grupo de jovens jogadores que estavam na Copinha, além de outro comandante na área técnica.

Maxi Cuberas, auxiliar-técnico de Zubeldía, assumiu a responsabilidade de comandar a equipe em Ribeirão Preto. Após a partida, o argentino explicou como a comissão técnica definiu quem iria jogar e aprovou a iniciativa.

“Tratamos de armar uma equipe com alguns jogadores de experiência para que transmitam segurança aos jovens que estão se incorporando. Creio que foi positivo o jogo, obviamente que temos que seguir trabalhando para melhorar”, afirmou.

Como algumas dessas peças se destacam na base, Cuberas tratou de enfatizar que não é uma partida que vai definir a carreira dos jogadores. O auxiliar acredita que os atletas devem seguir trabalhando para conquistarem seus lugares.

“Hoje acertamos com esses meninos, que vem fazendo uma boa Copinha, e falamos para que aproveitem a possibilidade, não sabem quando vão ter, hoje foi uma bela oportunidade. Desfrutaram, se sentiram bem, mas como falamos, uma partida não vai definir sua situação, por isso tem que seguir lutando, trabalhando e melhorando para ganhar o seu lugar”, ressaltou.

Além dos jovens, o Tricolor contou com jogadores mais experientes, que voltaram anteriormente dos Estados Unidos. A definição de quem jogaria junto com o grupo que veio da Flórida se baseou nas características já conhecidas pela comissão técnica.

“Já estávamos vendo alguns desses jovens. Vimos várias partidas, alguns treinos. Já conhecíamos suas características e por isso optamos por esses jogadores. Depois falamos que esse é o sonho de todos, tanto do jogador como a família de cada um, para que possa realizar esse sonho”, pontuou.

E a Copinha?

Menos de 24 horas depois da partida em Ribeirão Preto, os meninos do Sub-20 entram em campo pela semifinal da Copinha. Cuberas crê que, pelo calendário amplificado os jogadores, não sentirão o efeito e ainda poupou alguns atletas, como Ryan Francisco, para o duelo contra o Criciúma.

“Eu creio que os jogadores aqui estão acostumados a jogar bastantes vezes seguidas. Se joga 70 a 80 partidas por ano. Por isso tiramos alguns meninos para que não jogassem os 90 minutos. Creio que vão chegar bem, porque são jovens e não terão problemas em estar à disposição para o treinador”, declarou.

Qual São Paulo joga na próxima rodada?

O próximo compromisso do São Paulo será na quinta-feira (23), às 19h30, contra o Guarani, no Morumbis. Como o elenco principal já estará no Brasil, o auxiliar garante que Zubeldía contará com todo elenco e enfatizou que não houve lesões no grupo.

“Já vamos estar unificados, já vai estar todo o plantel. Então se pudermos, em poucos dias, trabalhar e tomarmos decisões para ver que equipe inicia. Por isso veremos jogo a jogo e seguir preparando. Agora o mais importante é que, assim como no amistoso de ontem, não tivemos lesionados, que é uma preocupação que se inicia na pré-temporada”, destacou.

