Messi vira alvo de polêmica no México após provocação: ‘fala da sua falta de educação’

A estreia de Lionel Messi na temporada está dando o que falar no México. A repercussão, contudo, não se refere ao gol de cabeça do astro no empate em 2 a 2 entre Inter Miami e América-MEX e tampouco à vitória norte-americana nos pênaltis, mas trata-se da provocação do argentino aos torcedores presentes no Allegiant Stadium. A comemoração do camisa 10 causou um desconforto generalizado entre fãs, mídia mexicana e ídolos do futebol nacional.

Um vídeo da comemoração de Messi após o gol de empate do Inter Miami, aos 34′, chamou atenção da mídia. Isso porque o conteúdo sugere que o argentino rebateu uma provocação dos mexicanos ao apontar para o número 10 de sua camisa e fazer um gesto de 3 a 0 com as mãos na sequência. O aceno seria em alusão ao tricampeonato mundial da seleção argentina versus o histórico do México no torneio.

Não demorou muito para comemoração de Lionel repercutir negativamente no país mexicano e tomar proporções polêmicas. O ídolo nacional Adolfo “Bofo” Bautista, por exemplo, não poupou críticas ao astro através das redes sociais. “Mexer com meu país, uma nação inteira, fala da sua falta de profissionalismo e educação”, escreveu o ex-jogador junto à foto que tirou com o argentino na Copa de 2010.

Provocação de Messi

ONE OF THE COLDEST LEO MESSI CELEBRATIONS ????pic.twitter.com/QvtYFguF0h — Leo Messi ???? Fan Club (@WeAreMessi) January 19, 2025

Embora esporádica, a provocação de Lionel se insere na crescente rivalidade entre as duas nações no contexto futebolístico. Na edição da Copa 2022, no Qatar, as duas seleções protagonizaram o único duelo latino-americano da fase de grupos – o que acirrou ainda mais o antagonismo entre elas.

“A Argentina sempre pisou em nós e eles nos olham com desprezo. Isso tem que mudar. Vamos reescrever nossa história com eles”, disse um torcedor na véspera do confronto pela Copa 2022. Os mexicanos acabaram derrotados por 2 a 0, inclusive com gol do camisa 10.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.