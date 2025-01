Nova diretoria do Flamengo debate com prefeitura prazo para a construção do estádio

Projeto do novo estádio do Flamengo no Terreno no Gasômetro, no Rio de Janeiro - (crédito: - Foto: Divulgação/ Flamengo)

O novo presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, fez diversas mudanças estruturais em seu primeiro mês no comando. Entre elas, emissões no futebol, nomeações na Gávea e esvaziamento dos vice-presidentes amadores. No entanto, muito se pergunta sobre a construção do novo estádio no terreno do Gasômetro, adquirido por cerca de R$ 170 milhões pela diretoria anterior.

Dessa forma, a atual diretoria debate com a Prefeitura do Rio de Janeiro sobre o prazo de construção. Afinal, a gestão anterior estimou a inauguração do estádio para o dia 15 de novembro de 2029, quando o clube completará 134 anos. A informação é do portal “ge”.

Novo estudo para a viabilidade da obra

Outro ponto é a questão da viabilidade. A gestão de Rodolfo Landim apresentou um estudo de viabilidade técnica feito com a consultoria “Arena Events+Venues”. Nele, havia a previsão de várias obras na região para facilitar o acesso dos torcedores nos dias das partidas da equipe rubro-negra, como passarelas, túnel e ciclovias.

Bap, por sua vez, disse que desconhecia qualquer estudo de viabilidade feito para o projeto e contratou a Fundação Getúlio Vargas (FGV) para fazer uma nova análise. A FGV Projetos é uma unidade de assessoria técnica especializada em auxiliar no desenvolvimento de projetos nas áreas de economia e finanças, gestão e administração, e políticas públicas.

“A discussão do estádio ficou contaminada no processo eleitoral. Não existe um estudo de viabilidade financeiro-econômica até agora. Ninguém constrói do zero sem um estudo desse, e no Flamengo não é diferente. Esse é o projeto da vida do clube”, reiterou.

No fim de sua gestão, Landim apresentou aos sócios um estudo preliminar de arquitetura e engenharia com bases do projeto para a construção. Assim, apontou a necessidade de um investimento total de R$ 1,93 bilhão e uma arrecadação de R$ 1,5 bilhão com naming rights. Por outro lado, membros da nova diretoria acreditam que o projeto apresentado pela gestão de Landim não era viável para o clube pelo lado financeiro.

Por fim, o clube necessita apresentar o projeto final em até 18 meses após a assinatura do Termo de Promessa de Compra e Venda, de agosto de 2024. Nesse sentido, o prazo é até fevereiro de 2026 para que o Flamengo comece a execução do projeto em 36 meses. O edital, porém, afirma que esses prazos são prorrogáveis na forma da lei.

