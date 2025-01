Ryan Francisco comenta maratona no São Paulo: ‘Gosto de jogar toda hora’

O destaque do São Paulo neste começo de ano vem da base. Afinal, Ryan Francisco é o artilheiro da Copinha e vem conduzindo o Tricolor na competição de juniores. Contudo, nesta segunda-feira (20), o garoto teve a oportunidade de atuar pelo time profissional. Ele foi titular do Soberano no empate sem gols contra o Botafogo-SP, pela estreia da equipe no Campeonato Paulista.

Além da emoção de viver seu primeiro jogo como profissional, o garoto vem vivendo uma verdadeira maratona. Afinal, ele estava em campo no sábado (18), para o duelo contra o Cruzeiro, na Copinha, voltou a atuar contra o Botafogo-SP, pelo Paulistão, e deve jogar hoje (21), contra o Criciúma pela semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Durante toda essa correria, o atacante explicou como vem se preparando para enfrentar a sequência de jogos.

“Fora de campo a fisioterapia não para. A gente veio (de Jaú para Ribeirão Preto) em um “busão” e eles estavam cuidando da gente. Cada jogo ficam dando apoio até duas horas da madrugada, esses horários, e a gente está bem tranquilo fisicamente”, disse Ryan, após o jogo contra o Botafogo-SP.

Para dar conta, Ryan e os outros jogadores 12 jogadores do sub-20 que compuseram o elenco que esteve em Ribeirão Preto para o primeiro jogo do Paulistão têm recebido tratamento intensivo nas viagens. Após o jogo em Ribeirão Preto, os garotos percorreram mais 100 quilômetros para chegar em Araraquara, palco da semifinal da Copinha.

“Hoje foi um dia especial, consegui estrear, mas agora é foco total na semifinal da Copa. (…) Sou um cara muito ansioso, gosto muito de estar jogando toda hora. Agora é pensar no jogo, ver o que o Criciúma tem de bom, de melhor, para fazer uma bela partida”, completou.

Ryan Francisco fala da emoção de jogar no profissional

No final do ano passado, Ryan Francisco ganhou oportunidade entre os profissionais contra o Botafogo-SP, na última partida do Paulistão. Contudo, desta vez, foi titular pela primeira vez. No primeiro lance, já acertou o travessão. Mas, após a partida, ele revelou que sentiu um pouco de nervosismo e que os veteranos fizeram questão de ajudar os garotos antes de entrar em campo.

“Nervosismo acho que todo mundo tem. É um momento especial, de um sonho realizado. Consegui chutar aquela bola na trave, deu um alívio. E os jogadores foram muito importantes, o Sabino, Rafael, Arboleda deram todo apoio para gente da base. Isso é importante. Os caras deram todo apoio, falaram que iam errar, acertar e que sempre estariam com a gente. Deram confiança para gente continuar fazendo o que a gente faz na base, porque foi isso que nos trouxe até aqui. Estou muito feliz e contente com o apoio”, falou o atacante.

