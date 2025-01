Prefeitura de SP libera Pacaembu para final da Copinha

A Prefeitura de São Paulo liberou o Mercado Livre Arena Pacaembu para receber a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A decisão está prevista para acontecer no dia 25 de janeiro, data que também marca o aniversário da cidade de São Paulo. São Paulo, Criciúma, Corinthians e Grêmio ainda brigam pela taça.

Assim, a Prefeitura de São Paulo, junto com a Secretaria de Licenciamento e Urbanismo, emitiu um alvará temporário de funcionamento para que o Pacaembu receba a final. No entanto, a capacidade será de 20 mil pessoas. Desta forma, o Pacaembu não terá casa cheia para a grande decisão.

Além da liberação da Prefeitura, o Pacaembu já tem o aval do Corpo de Bombeiros para funcionar. A autorização ocorre por meio de um AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), emitido em 2024 e com validade de um ano.

A final da Copinha será o primeiro grande evento do Pacaembu depois da reforma. Depois, outros times de São Paulo devem usar o estádio para jogos no Paulistão. Santos e Portuguesa são, assim, os mais interessados. A Lusa, aliás, anunciou um acordo para mandar seus jogos do Estadual no local, já que o Canindé ficará interditado para obras. O primeiro jogo deve acontecer no dia 29 de janeiro, contra o São Paulo.

Pela Copinha, São Paulo, Criciúma, Corinthians e Grêmio brigam para chegar na final. O Tricolor encara o Tigre nesta terça-feira (21/09), enquanto o Timão e o Imortal medem forças na quarta (22/01). Caso os dois times do Estado de São Paulo cheguem à final, a partida será de torcida única.

