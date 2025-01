Vasco integra trio de destaque da Copinha ao elenco profissional

Após a eliminação na Copinha-2025, o Vasco integrou ao elenco do profissional três jogadores que tiveram destaque na competição de base. Entre eles, estão o goleiro Phillipe Gabriel, o meia Lukas Zuccarello e o volante Euder. A informação é do portal “ge”.

Vale lembrar que os Meninos da Colina chegaram às quartas de final do torneio, porém não resistiram ao Corinthians e perderam, no último domingo (19) por 1 a 0.

Apesar de terem se apresentado no CT Moacyr Barbosa, não há nada concreto sobre a utilização desses atletas nas próximas partidas do Campeonato Carioca. Na próxima rodada, o elenco principal irá estrear no Estadual sob o comando do técnico Fábio Carille, na quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), em Manaus, contra o Madureira.

Aos 18 anos, Phillipe Gabriel é figura carimbada nas seleções de base do Brasil e conquistou o Sul-Americano Sub-17. Já Euder, de 19 anos, e Lukas Zuccarello, de 18, fazem parte da captação do clube.

Dessa forma, Euder iniciou a carreira no Sport, passou por Flamengo e Novo Hamburgo, enquanto Zuccarello pertencia ao Leão da Ilha antes de chegar ao clube de São Januário.

