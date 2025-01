Canobbio fala sobre adaptação ao Fluminense e foco na conquista de títulos: ‘Orgulho estar aqui’

Canobbio, que estreou no último sábado (18), durante a apresentação no Fluminense - (crédito: - Foto: Marina Garcia/Fluminense)

Dias depois de sua estreia com a camisa do Fluminense, que aconteceu no último sábado (18), diante do Maricá, Agustín Canobbio se apresentou oficialmente ao clube carioca. Assim, o uruguaio falou sobre suas características dentro de campo e a mudança de Curitiba para o Rio de Janeiro, que possuem climas bem diferentes.

“Na minha carreira como profissional, é um orgulho estar aqui. Num time tão grande quanto o Fluminense. Chegar a um time carioca, numa cidade nova, grande, com muita visibilidade, vai ser muito bom para evoluir em muitos sentidos. Tanto na minha vida profissional quanto pessoal”, disse.

“Sobre as minhas características, gosto de jogar sempre com humildade e sacrifício. Corro o tempo todo. Ficou gravado a frase com guerreiro (aqui no Fluminense), então acho que caiu bem a armadura em mim. Agora quero fazer mais do que 100% nos treinamentos e em campo”, completou.

“Todo mundo me recebeu muito bem. Ele (Bernal) está me ajudando muito para me adaptar. Depois tem outro aspecto, que é o calor, mas vou me acostumar. Acho que vai ser rápida a adaptação. Falo muito com Facundo (Bernal), com Germán (Cano), ele me recomenda muita coisa. Estamos sempre nos falando para eu conseguir me instalar bem e me adaptar na filosofia do clube carioca. É estar com calor continuamente e se hidratar sempre”, frisou.

Balanço da estreia e motivação com o Mundial de Clubes

Durante a conversa com os jornalistas, o uruguaio falou sobre como se sentiu durante o primeiro jogo pelo Tricolor, em Bangu, uma das regiões mais quentes do Rio de Janeiro. Além disso, o atacante, que é uma das contratações mais caras da história do clube (6 milhões de euros — cerca de R$ 37 milhões na atual cotação), citou a motivação para disputar o Super Mundial de Clubes no meio do ano.

“Estavam muito motivados, com muita vontade de jogar. Já estava treinando há muito tempo. Já estava desejando jogar um jogo, competir. Não foi o resultado que a gente esperou, mas buscamos a vitória continuamente. Me senti bem fisicamente. Assim, tive pouco tempo com os companheiros. Eles têm muita qualidade e nos demos bem. Vamos em busca dos três pontos no próximo jogo. A vitória é vital”, elucidou.

“Sim, foi uma das coisas, mas também o que representa o Fluminense no futebol brasileiro. Logicamente me motivou para chegar. Não foi só isso, mas também o time que tem muita qualidade, o esquema do treinador… Muita coisa. Agora estou desfrutando. O time de guerreiro é uma frase que gosto muito e vou representar em cada jogo”, completou.

“É uma honra (ser uma das contratações mais caras da história do clube), sim. Muita responsabilidade. Quero aproveitar essa honra e representar dentro de campo. É onde tenho que falar e me envolver. Meu futuro é conquistar títulos com o Fluminense, tenho em mente, como objetivo”, finalizou

