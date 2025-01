??dolo do Flamengo diz que Neymar ‘cairia bem’ no clube

A mídia esportiva segue monitorando e debatendo sobre o melhor caminho para Neymar caso a saída do Al-Hilal se concretize. Há quem torça pelo desfecho com o Santos, mas também há os entusiastas de uma história inédita pelo Flamengo. Caso, por exemplo, do exímio conhecedor do clube Fábio Luciano.

No entendimento do simbólico capitão rubro-negro, a ida do craque ao Santos só se justificaria por razões emocionais. Isso porque Fábio Luciano não vê o Peixe com condições de brigar por títulos nem mesmo com a presença do astro no futebol brasileiro. Um cenário, em sua visão, antagônico ao que o atacante encontraria na equipe carioca.

“Ele pode fazer a diferença. Mas no Santos vai fazer diferença para brigar por títulos? Sei que tem o coração e isso a gente não mexe, pois tem sentimento pelo clube. Mas têm outros clubes que podem oferecer isso a ele. Essas condições de títulos, que faria bem à carreira dele. Um clube com elenco mais qualificado. Ele disse há pouco em entrevista ao Romário sobre o Flamengo, eu acho que ele cairia bem lá”, iniciou.

“Tem um elenco qualificado, e a gente sabe que vai brigar por títulos no ano. Vai brigar por títulos grandes, pelo menos há essa expectativa. A torcida que normalmente tem muita rejeição, que cobra muito, teria carinho com ele. Sei que cobra, mas acho que com o Neymar pode acontecer diferente”, e completou:

“Óbvio que vai depender dele, das atuações. Se ele levar a sério, se condicionar e tudo mais… mas ele deve levar a sério. Poderia ajudá-lo na apresentação dele, com o elenco, com peças de qualidade. Um time que pode brigar por muita coisa no ano”, avaliou durante o ‘Resenha da Rodada’, na ESPN.

Fábio Luciano, comentarista da ESPN Brasil, no programa “Resenha ESPN”, sobre o possível retorno de Neymar ao futebol brasileiro. “Neymar cairia bem no Flamengo” ?????: @SportsCenterBR pic.twitter.com/yiIPy53N6F — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) January 21, 2025

Neymar no Flamengo?

A cúpula rubro-negra sempre tratou do tema com muita cautela, sem gerar grandes expectativas no torcedor. O nome do astro evidentemente desperta interesse, e o desejo de defender o clube, já assumido pelo próprio, dá ainda mais valia as chances de acontecer.

Em contrapartida, o clube tem consciência dos custos de uma contratação desse escalão e trata o movimento com muita complexidade. O jornalista Gabriel Reis chegou a noticiar sobre uma possível contribuição da Pixbet, patrocinadora máster do Flamengo, nos vencimentos do atleta, mas, ainda assim, não há qualquer informação oficial sobre negociações em andamento.

O atacante do Al-Hilal, por sua vez, já demonstrou interesse em defender o Rubro-Negro – o qual ele trata como seu segundo clube de coração. Ele reforçou esse desejo em entrevista recente à ‘Romário TV’, no Youtube.

“Sempre falei do Flamengo. Sempre tive vontade de jogar no Flamengo, por tudo que o Flamengo envolve”, disse o astro.

