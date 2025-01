Inter estabelece meta de 40 jogos para utilização de Fernando no ano; entenda

O Inter realiza os ajustes finais para a sua estreia oficial na temporada. Simultaneamente, o clube já põe em prática planejamento que estabelece uma meta para utilização do meio-campista Fernando de pelo menos entre 40 a 45 jogos no ano. O objetivo é se precaver de imprevistos e possíveis lesões que o impediriam de atuar em 2024.

Para o pontapé inicial do plano, o experiente volante se reapresentou antes dos demais companheiros e não reclamou de qualquer tipo de lesão. Inclusive, com o objetivo de intensificar a programação, ele sequer esteve entre os atletas relacionados para o amistoso contra a seleção do México. O trabalho feito no CT Parque Gigante com foco sobre o volante, aliás, prioriza uma postura cautelosa. Tanto que o entendimento é por não adiantar etapas do processo.

Plano do Inter do aproveitamento de Fernando

O cronograma da comissão técnica visa que Fernando alcance seu ápice físico nos momentos cruciais do Campeonato Gaúcho, além da fase de grupos da Libertadores. Por isso, a expectativa é que o técnico Roger Machado poupe o atleta da estreia do Colorado no Estadual diante do Guarany de Bagé, nesta quarta-feira (22), no estádio Estrela D’Alva. No treinamento da última segunda-feira (20), o volante ficou na equipe reserva. O jovem Luis Otávio foi escolhido para atuar no time titular.

Se não houver modificações no planejamento, o meio-campista de 37 anos estreia no sábado (25). Na ocasião, o Inter enfrenta o Juventude, no Beira-Rio.

O cronograma traçado pelo clube permitiu que Fernando tivesse um maior período de preparação em comparação aos demais companheiros.

O Internacional decidiu traçar este planejamento porque Fernando sofreu com algumas lesões na última temporada, principalmente na segunda metade de 2024. A propósito, no segundo Gre-Nal, houve uma antecipação do retorno, algo que causou uma ausência por um período maior.

Conquista de prestígio no Colorado com o retorno ao Brasil

Internamente, a avaliação no Colorado é que o volante seja uma liderança técnica pela experiência. O técnico Roger Machado cita aos jovens atletas que Fernando é uma referência para eles devido também a sua carreira renomada. Com o treinador anterior, Eduardo Coudet, o jogador foi até improvisado na zaga, justificando, assim, o apelido de “Polvo”. Mas a sua preferência é por atuar no meio de campo.

O experiente atleta retornou ao Brasil no início de 2024, depois de 17 anos na Europa. Na oportunidade, Fernando deixou o Sevilla, onde tinha enorme prestígio, e retornou ao Vila Nova, clube que o revelou. A volta ocorreu em janeiro, e, por isso, não houve um período de recesso ou participação na pré-temporada. A segunda passagem pelo time goiano foi curta, com apenas seis partidas. Em seguida, se transferiu para o Internacional e atuou em 31 jogos.

