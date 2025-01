Grêmio muda rota e centraliza esforços na contratação de Tiago Volpi

TOLUCA, MEXICO - NOVEMBER 09: Tiago Volpi of Toluca celebrates his team's second goal scored by Jesus Angulo of Toluca (not in frame) during the 17th round match between Toluca and America as part of the Torneo Apertura 2024 Liga MX at Nemesio Diez Stadium on November 09, 2024 in Toluca, Mexico. (Photo by Manuel Velasquez/Getty Images) - (crédito: Getty Images)

O Grêmio decidiu mudar a rota e passar a priorizar a contratação do goleiro Tiago Volpi, que está no Toluca, do México, para suprir a saída de Marchesín. Assim, o arqueiro, de 34 anos, busca chegar a um acordo com o clube mexicano por uma rescisão amigável. No atual cenário, Volpi passa a ser a alternativa favorita da diretoria em comparação a Matheus Magalhães, que está no Braga, de Portugal.

A direção do Imortal entrou em contato com ambos potenciais reforços que indicaram a vontade de defender o Tricolor Gaúcho. Apesar de em um primeiro momento ser o plano A, a possibilidade de contratação de Matheus Magalhães perdeu força. Isso porque a alta pedida do clube português atrapalhou o andamento do negócio. O Grêmio tentou convencer o Braga a chegar a um consenso nas tratativas por um valor menor. Contudo, o clube europeu demonstrou estar irredutível pela liberação do goleiro somente por três milhões de euros (quase R$ 19 milhões na cotação atual). Mesmo assim, as conversas entre Matheus Magalhães e o Imortal não foram finalizadas.

Grêmio avalia Tiago Volpi como melhor opção

A contratação de Tiago Volpi traria um benefício financeiro para os gaúchos, já que ele tenta uma quebra de contrato com o Toluca antes mesmo de surgir o interesse do Tricolor Gaúcho. Caso tenha sucesso na tentativa de rescisão do vínculo e um desfecho positivo no retorno ao Brasil, o arqueiro chegaria em uma transferência sem custos entre clubes para o Grêmio. O desejo de voltar ao seu país natal se explica por questões familiares e a esposa de Volpi é natural do Rio Grande do Sul. Ou seja, uma mudança para o estado é vista como positiva pelo jogador. Tiago, aliás, já morou em Porto Alegre entre 2010 e 2012, quando defendeu o São José, antes mesmo de se tornar conhecido no cenário nacional.

Tal movimento do Imortal ocorre porque aceitou uma oferta de 1,65 milhão de dólares (cerca de R$ 10 milhões na cotação atual) do Boca Juniors pela contratação de Marchesín, titular da posição. Os Xeneizes antes tinham enviado duas propostas consideradas insuficientes pelo clube gaúcho e os argentinos concordaram em dobrar a investida. Além disso, as diversas investidas do Boca Juniors também fizeram o arqueiro refletir sobre definir se uma mudança de clube seria positiva. Em um momento anterior, ele tornou público que desejava atuar pelo clube argentino.

A proximidade pela reta final da carreira de Marchesín também influenciou a decisão de se transferir para o Boca Juniors. Assim, o planejamento do goleiro é encerrar a carreira na equipe argentina, além de ser uma realização pessoal. De acordo com informações, o alto salário também foi um fator preponderante para a mudança. A tendência é que o contrato do jogador com o Boca Juniors seja válido por dois anos, com a possibilidade de ampliação por mais uma temporada.

