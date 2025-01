??dolo do Flamengo, Diego Alves anuncia aposentadoria

Ídolo do Flamengo, Diego Alves anunciou nesta terça-feira (21) pelas suas redes sociais que se aposentou dos gramados. O seu último clube profissional foi o Celta, no entanto, ele não atuou em jogos oficiais e rescindiu em abril do ano passado. A publicação conta com alguns lances ao longo da sua carreira e com narração do próprio.

“Hoje encerro um ciclo, oficialmente, que começou como um sonho de criança e se transformou em uma trajetória inesquecível”, escreveu.

Diego Alves iniciou sua carreira como goleiro no Botafogo de Ribeirão Preto e depois no Atlético Mineiro. Depois, teve passagens pelo Almería e Valencia, da Espanha, onde chamou atenção por grandes atuações e pênaltis defendidos de Cristiano Ronaldo e Messi – sendo, aliás, recordista em defesas de pênaltis na La Liga. Também enquanto estava no futebol espanhol, vestiu a camisa da seleção brasileira.

No entanto, o clube em que mais se destacou foi no Flamengo. Diego Alves atuou em 217 partidas no Rubro-Negro. Além disso, conquistou 11 títulos: duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, duas Supercopas do Brasil e três estaduais.

Confira publicação completa de Diego Alves

“Cada clube por onde passei teve um papel único em minha jornada: no @botafogosp , me profissionalizei; no @atletico , dei meus primeiros passos no futebol profissional; no @udalmeria e no @valenciacf vivi momentos extraordinários que me fizeram crescer no futebol europeu, onde, em 10 anos, me tornei o recordista de defesas de pênaltis da @laliga ;

Representar a Seleção Brasileira @cbf_futebol foi a realização de um sonho. Estar em campo com a camisa do meu país me permitiu vivenciar o futebol em seu mais alto nível e compartilhar momentos únicos com os melhores atletas do mundo; no @flamengo , tive a honra de conquistar títulos e defender com orgulho uma das maiores torcidas do mundo, e no @rccelta , tive uma breve, mas importante passagem, que me permitiu voltar à La Liga após 5 anos. Hoje encerro um ciclo, oficialmente, que começou como um sonho de criança e se transformou em uma trajetória inesquecível. Aos treinadores que acreditaram em mim, aos companheiros de time que dividiram o campo comigo, às torcidas que vibraram comigo em cada defesa, a todos que contribuíram para a minha trajetória: vocês foram parte essencial dessa história e estarão sempre em meu coração”.



