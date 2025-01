Vini Jr se muda para mansão de ex-jogador do Real Madrid

O atacante Vini Jr, do Real Madrid, está de mudança na Espanha. Isso porque o jogador brasileiro se interessou pela mansão de um ex-jogador dos Galácticos, o zagueiro Sérgio Ramos, localizada no bairro de La Moraleja, ao norte de Madrid. De acordo com o veículo “El Chiringuito”, o camisa 7 dos Merengues decidiu alugar o imóvel com uma opção de compra.

O defensor espanhol esteve próximo de ter outro jogador do Real Madrid como seu inquilino. Afinal, quando Sergio Ramos tomou conhecimento que Mbappé estava próximo de assinar com o clube, ele ofereceu a casa luxuosa ao francês. A mansão do zagueiro e sua esposa Pilar Rubio está à venda, avaliada em seis milhões de euros.

A nova casa de Vini Jr representa um abrigo de luxo e com extrema privacidade, com elevados níveis de segurança, com um posto de proteção e até um quarto do pânico. A casa se encontra em uma área de 2.500 m² e que se destaca pelo acentuado conforto. Também se sobressai pela praticidade com um elevador interno, que simplifica a mobilidade pela extensa casa e uma domótica integrada. Trata-se de um sistema de automação residencial que permite controlar os aparelhos elétricos de uma casa de forma remota.

Serviços à disposição na nova casa de Vini Jr

A casa principal com 1.000 m² passou recentemente por uma renovação com materiais e design de elevada qualidade. O local também se destaca pela imponente porta de entrada, espaçoso hall de entrada com uma casa de banho à disposição. Há também uma bem iluminada sala com grandes janelas e acesso direto ao jardim. A divisão dos seis quartos foi planejada para permitir conforto e funcionalidade, já que cada cômodo conta com um banheiro. O imóvel ainda disponibiliza uma sala de jogos, principalmente para as crianças. Aliás, uma espécie de ginásio, em uma construção independente, totalmente equipado com duas balizas e um campo de futebol, cestas de basquete e até um trampolim.

A área de lazer ainda dispõe de sala de cinema, espaço de bar e sala de jantar separada. Ainda por cima, a extensa cozinha do chef está munida com eletrodomésticos top de linha. O terreno conta também com uma casa exclusiva para hóspedes, além de uma sauna e duas piscinas, uma dela interna com água aquecida e outra externa com alpendre. A sala de jantar tem estilo rústico e fica ao ar livre, onde pode-se promover diversos tipos de festas e reuniões.

A escolha pela mansão também foi estratégica pela proximidade do local para o Santiago Bernabéu e a cidade esportiva de Valdebebas. A distância para o estádio é de 11 quilômetros e 16 minutos de carro. Já para o centro de treinamento, a diferença é de 13 quilômetros, o que representa um trajeto de 18 minutos de carro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.