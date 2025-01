Atlético x Cruzeiro: Lyanco se desculpa com Fabrício Bruno após declarações

O clássico entre Atlético e Cruzeiro começou cedo demais, afinal, foi a primeira partida das equipes em 2025. Apesar de ser um jogo amistoso, as polêmicas ainda não acabaram. Desta vez, o zagueiro Lyanco se desculpou com Fabrício Bruno, defensor da Raposa.

Em entrevista coletiva, o jogador atleticano ressaltou que deveria ter contido o comentário.

“Peço desculpas a ele, não deveria ter falado aquilo. Fiquei quase nove anos fora, e o cara diz que você tem pouca experiência, que ainda é jovem, você sente um pouco. Peço desculpas. Isso não é coisa de homem”, disse.

Lyanco usou as redes sociais para debochar de uma fala de Fabrício Bruno. Após a partida, o cruzeirense comentou as provocações do atleticano, dizendo que ele estava “jogando para a torcida” e que isso acontecia por ele ser jovem, embora a diferença de idade entre ambos fosse de apenas um ano.

“Não me arrependo do que falei, mas me arrependo de ter falado. Se eu pensasse dois segundos, não teria dito aquilo. Mas foi por sermos de clubes diferentes, existe uma competitividade entre a gente, pela posição, os dois almejam a Seleção Brasileira.”

Lyanco completou e ressaltou que Fabrício Bruno não tocou no assunto dentro de campo.

“A forma como ele falou, por ser só um ano mais velho do que eu… Se fosse alguém mais velho, eu até entenderia e aceitaria um pouco melhor. Mas foi da forma como ele falou. Em momento algum ele falou comigo sobre isso. Inclusive, no intervalo do jogo, ele veio me perguntar qual quadriciclo eu tenho em casa”, finalizou.

