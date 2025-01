??udio vazado de Adilson Batista expõe críticas aos ‘gênios’ das contratações

Um áudio vazado do gerente das categorias de base do Cruzeiro, Adilson Batista, revela críticas do ex-treinador a algumas ações dentro do clube.

A conversa informal foi gravada e divulgada. O diálogo aconteceu com um homem não identificado e não é possível saber se Adilson estava ciente de que o conteúdo estava sendo gravado.

No áudio, Adilson critica as contratações do zagueiro Jonathan Jesus e do volante Fabrízio Peralta, feitas em 2024. Além disso, também há críticas à atuação de Dudu contra o São Paulo, em partida do torneio amistoso FC Series, durante a pré-temporada nos EUA.

“Daqui a pouco vai ter pressão para o Dudu jogar, e eu quero ver o Dudu acompanhar”, disse Adilson Batista. O homem reforçou logo em seguida: “O Dudu está jogando na posição errada”.

O Cruzeiro trata o assunto internamente. Adilson Batista também afirmou que resolverão tudo nos bastidores e que ele não fará pronunciamentos sobre o caso. Ele, aliás, está a caminho de São Paulo para acompanhar a equipe sub-17 da Raposa em um torneio.

