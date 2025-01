Júnior Alonso faz revelação sobre Cuca no Atlético em 2025

Um importante nome do elenco do Atlético, o zagueiro Júnior Alonso fez uma revelação sobre um pedido especial do técnico Cuca para a temporada 2025. Assim, o defensor paraguaio ressaltou que o treinador está focado em promover o crescimento do setor defensivo do Galo para a temporada.

“O professor Cuca sempre fala sobre o setor defensivo, né? Manter o zero. Depois, a gente vê como atacar. Conseguimos isso, tivemos um bom começo. Ele sempre enfatiza isso, fala muito sobre o setor defensivo”, revelou.

Aliás, em 2021, durante uma das passagens do comandante pelo clube alvinegro, a defesa já era algo fundamental para Cuca, tanto que no Brasileirão daquele ano o time teve a defesa menos vazada, com 34 gols sofridos.

“Em 2021, trabalhamos muito nisso e fomos a zaga menos vazada. Hoje, temos essa obrigação de novo, começando com Lyanco, Saravia e Arana. Depois, vamos nos acostumando mais com esse sistema, um pouco mais defensivo, mais posicional. É muito bom para nós, trabalhar nisso todos os dias. Acho que será um ano muito bom para todos nós”, completou.

O grupo principal do Atlético, afinal, volta a campo no próximo sábado, às 17h (horário de Brasília), contra o Orlando City, pela FC Series, no Inter&Co Stadium.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.