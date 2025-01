Grêmio não terá Cuéllar e Marchesín na estreia do Gauchão

Marchesín está de saída do Grêmio - (crédito: Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

O Grêmio divulgou a lista dos relacionados com três ausências para o confronto desta quarta-feira (22), contra o Brasil de Pelotas, às 22h (de Brasília), pela estreia do Campeonao Gaúcho 2025. Para o duelo, Cuéllar não estará disponível, além dos goleiro Marchesín e Adriel.

O colombiano, recém-chegado ao Imortal, ainda não teve sua regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até o momento da publicação. Mas, apesar disso, o volante já treinou com o grupo e deve atuar pela segunda rodada, contra o Caxias.

Por outro lado, o goleiro argentino está de saída do clube para o Boca Juniors, portanto, será outro desfalque. Além disso, segundo o ge, Marchesín também se afastou de alguns treinos por sentir desconforto muscular.

Por fim, o goleiro Adriel também não apareceu na relação do Grêmio. Afinal, ficou de fora da pré-temporada pelo mesmo motivo do arqueiro titular, desconforto muscular. Assim, o time comandado por Gustavo Quinteros terá Gabriel Grando como titular no gol.

