Brasil de Pelotas x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Grêmio vai iniciar sua trajetória em busca do octacampeonato estadual em confronto com o Brasil de Pelotas - (crédito: Foto: Arte / Jogada10)

O Grêmio dará o pontapé inicial em sua campanha no Campeonato Gaúcho frente ao Brasil, nesta quarta-feira (22), às 22h (de Brasília). O duelo pela primeira rodada do Estadual ocorrerá no Estádio Bento de Freitas, em Pelotas. O Imortal tem como principal motivação nesta edição a conquista do octacampeonato estadual.

Onde assistir

O SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no sistema pay-per-view, transmitirão a partida.

Como chega o Brasil de Pelotas

O Xavante promoveu uma mudança brusca em seu elenco da última temporada para 2025. Prova disso é que somente três jogadores que já estavam no ano passado continuaram no grupo para esta temporada. O clube também decidiu apostar em um jovem treinador que já foi campeão matogrossense e paraibano: William de Mattia, de 41 anos.

Como chega o Grêmio

O primeiro jogo do Tricolor Gaúcho na temporada marca também a estreia de Gustavo Quinteros no comando da equipe. A diretoria tricolor assegurou, durante o evento que simbolizou a abertura da temporada, que vai sonhar alto em 2025. Assim, o clube vai priorizar a conquista do oitavo título consecutivo do Estadual, proeza que somente o arquirrival Inter conquistou nas décadas de 60 e 70. O Imortal também passou por uma reformulação em seu departamento de futebol. Em um primeiro momento, o Tricolor Gaúcho fechou somente duas contratações: o lateral-direito João Lucas e o volante Cuéllar. A expectativa é a de que ambos já fiquem à disposição para a estreia.

Em seus dois testes na temporada, a equipe venceu o São José e o Sindicato dos Atletas. O argentino Pavón e o venezuelano Soteldo são dois jogadores que inicialmente estavam na lista de negociáveis e passaram boa impressão a Gustavo Quinteros. Assim, a dupla deve receber nova oportunidade. Pavón, aliás, deve ser titular. A dúvida fica na lateral esquerda se Mayk terá condições de atuar após relatar incômodo muscular no último fim de semana. Ele treinou com o grupo, mas caso não esteja 100%, o jovem Pedro Gabriel será o seu substituto. Com a iminente saída de Marchesín para o Boca Juniors, Gabriel Grando deve ganhar uma oportunidade como titular.

BRASIL DE PELOTAS X GRÊMIO

1ª rodada do Campeonato Gaúcho

Data e horário: 21/01/2025, às 22h (de Brasília)

Local: Estádio Bento de Freitas, Pelotas (RS)

Brasil de Pelotas: Wellington; Murilo, Gabriel Macedo, Bruno Miguel e Higor; Jonathan Cabeça, Juliano Fabro e Kauê; Vini Charopem, Mayco Félix e DG. Técnico: Dema.

Grêmio: Gabriel Grando; João Pedro, Jemerson, Rodrigo Ely e Mayk (Pedro Gabriel); Dodi, Villasanti, Pavon, Cristaldo e Aravena; Braithwaite. Técnico: Gustavo Quinteros.

Árbitro: Lucas Guimaraes Rechatiko (RS)

Assistentes: Tiago Augusto Kappes (RS) e Juarez de Mello Junior (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.