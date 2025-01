Atlético x Democrata-GV: onde assistir, escalações e arbitragem

O Atlético trabalha em duas frentes. Afinal, enquanto o grupo principal está nos Estados Unidos em pré-temporada, disputando o torneio amistoso FC Series, outra parte está em Minas Gerais disputando o Campeonato Mineiro. Os jovens do elenco Sub-20 iniciaram o Estadual. Nesta quarta-feira (22), o Galo entra em campo contra o Democrata de Governador Valadares, às 19h (de Brasília), no Mineirão, pela segunda rodada do Estadual.

Aliás, o Galo começou o Campeonato Mineiro com um empate por 1 a 1 contra o Aymorés. Com isso, o time soma um ponto e ocupa a terceira colocação do Grupo A. Já o Democrata perdeu a primeira partida por 1 a 0 para o Villa Nova. Dessa forma, a equipe de Governador Valadares ocupa a última posição do Grupo B.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do canal Premiere.

Como chega o Atlético

O técnico Guilherme Dalla Déa tem alguns problemas para escalar sua equipe em busca da primeira vitória no Campeonato Mineiro. O meia Vitinho precisou ser substituído no intervalo da partida após sofrer uma pancada e será reavaliado antes da partida para saber se terá condições de jogo. Assim, caso não consiga atuar, Eric será chamado.

Um caso que chamou atenção, no entanto, foi o do meia Iseppe. O jovem jogador apresentou alterações nas avaliações cardiológicas e passará por mais exames para mais detalhes. Ele segue monitorado pelo departamento médico alvinegro e não tem previsão de retorno.

Como chega o Democrata

O time de Governador Valadares passou longe de fazer a estreia que esperava no Campeonato Mineiro. Em casa, decepcionou seus torcedores ao perder por 1 a 0 para o Villa Nova. Para piorar, o zagueiro Donato foi expulso e passa a ser desfalque. Este, aliás, é o único problema do treinador para escalar a equipe diante do Galo.

ATLÉTICO-MG X DEMOCRATA-GV

Campeonato Mineiro – 2ª rodada

Data e horário: 22/1/2025, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

ATLÉTICO: Gabriel Delfim; Kayque, Dudu, Renan e Júlio César; Paulo Vitor, Vitinho (Eric) e Robert; David Kauã, Luiz Filipe e Louback. Técnico: Guilherme Della Déa.

DEMOCRATA: Thulio; Lucas, Lula, Antônio Junior e Wender; Luannderson, Caetano e Luann; Marquinhos Brazion, Wallace e Juan Carlos. Técnico: Wladimir Araújo.

Árbitro: Murilo Francisco Misson Júnior

Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes e Leonardo Henrique Pereira

VAR: Emerson de Almeida Ferreira

