Neymar treina sem limitações no Al-Hilal enquanto aguarda por definição

Neymar está próximo do retorno ao Santos. Já apalavrado com o Alvinegro Praiano, o jogador aguarda a rescisão de contrato para fechar de vez o negócio com o clube brasileiro. Enquanto isso não acontece, o atleta segue treinando normalmente com o Al-Hilal.

O craque já está completamente recuperado da lesão muscular sofrida em novembro e trabalha sem nenhuma restrição. Entretanto, o clube não quer abrir mão dos jogadores que estão atuando, por isso não inscreverá Neymar na Liga Saudita. O brasileiro só está disponível na Liga dos Campeões Asiáticas, onde o Al-Hilal só entra em campo no dia 04 de fevereiro, contra o Persepolis. do Irã.

As duas partes desejam a rescisão. Porém, o negócio é visto como delicado. Um término no vínculo, que vai até junho, acarretaria em uma multa de 60 milhões de euro, cerca de R$ 378 milhões. O clube não pretende liberar o brasileiro com facilidade. O Al-Hilal não deseja que a saída seja de graça ou um empréstimo nos últimos meses de contrato.



Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.