Palmeiras entra na disputa por Gregore, do Botafogo

O volante Gregore entrou no radar de mais um clube. O Palmeiras é mais um interessado em contar com o jogador para a temporada 2025. O Verdão já teria feito uma proposta de 5 milhões de dólares pelo atleta, cerca de R$ 30 milhões.

O jogador já recebeu o aval de Abel Ferreira, que gosta do seu estilo de jogo. O jornalista André Hernan, do portal Uol, trouxe a informação do interesse alviverde. O Palmeiras busca reforços para o seu meio de campo, após a recusa de Claudinho e a novela com Andreas Pereira.

Gregore é um dos jogadores mais especulados nesta janela de transferências. Primeiro, o volante recebeu uma oferta do Al Rayann, do Qatar, novo clube de Artur Jorge, que o Botafogo recusou. Nesta terça-feira (21), o Atlético-MG fez uma proposta de 4 milhões de dólares. inferior à do Verdão.

