Flamengo usa artifícios e encaminha acerto com Danilo

Danilo e Flamengo estão próximos de um final feliz. O defensor decidiu que não vai ficar na Itália e escolheu o Flamengo como destino. O Rubro-Negro propõe dois anos de contrato e usa artifícios, que não o financeiro, para convencer o atleta de 33 anos. A diretoria carioca oferece a possibilidade de disputar a Libertadores e o Super Mundial, além da estrutura no clube e no CT Ninho do Urubu. A informação é do ‘Ge’.

O lado financeiro não foi o ponto principal visto que as partes só a partir de agora vão falar de forma mais objetiva da questão salarial. O Flamengo vai formalizar uma proposta a Danilo para chegar a um acordo. O jogador tem os valores em mente, mas está ciente que a parte financeira não será determinante para o acerto.

O técnico Filipe Luís teve papel importante em convencer Danilo a escolher o Flamengo. Ele falou diretamente para o ex-companheiro de Seleção Brasileira do quanto será importante no projeto do Rubro-Negro não somente em campo, mas também como liderança.

No entanto, antes de acertar com o Flamengo, Danilo precisa concretizar a rescisão de contrato com a Juventus. O atleta deve assinar a quebra de vínculo nos próximos dias. A partir daí, ele estará livre para defender o clube carioca.

