Jhegson Méndez deixa o São Paulo e é anunciado por clube do Equador

Jhegson Méndez disputou apenas 24 partidas com a camisa do São Paulo - (crédito: Foto: Rubens Chiri/saopaulofc)

O equatoriano Jhegson Méndez está de saída do São Paulo. Nesta terça-feira (21), o Independiente del Valle anunciou o volante como seu novo reforço. O clube de seu país revelou o jogador na década passada.

Méndez chegou ao São Paulo em 2023, após disputar a Copa do Mundo em 2022. Entretanto, não conseguiu empolgar nas 24 partidas disputadas no ano. Em 2024, o Tricolor emprestou o jogador ao Elche, da Espanha, onde atuou em quatro jogos. Na metade do ano, retornou ao clube, mas não esteve nos planos do Zubeldía e não disputou nenhuma partida.

Bienvenido a casa ???? Jhegson pic.twitter.com/caBaUdRUtq — Independiente del Valle (@IDV_EC) January 21, 2025

Méndez atuou pelo Del Valle entre os anos de 2016 e 2018. Ao todo, atuou em 81 partidas, com quatro gols marcados e depois fez parte do grupo vice-campeão da Libertadores em 16. O volante ainda passou pela MLS, defendendo o Orlando City e Los Angeles FC.

