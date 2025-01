Vitão diz ‘sim’ ao Flamengo e negocia saída do Internacional

O Flamengo tem interesse na contratação de Vitão e avança nas conversas mesmo com negociação encaminhada com Danilo. O zagueiro de 24 anos disse ‘sim’ a proposta do Rubro-Negro. As partes já acertaram todos os detalhes, como base salarial e tempo de contrato (5 anos). Os representantes do atleta entendem que a ida para o atual campeão da Copa do Brasil seria ideal no momento da carreira. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

No entanto, Vitão precisa acertar a saída do Internacional. Para isso, um dos empresários do defensor, junto com o pai do jogador, desembarcará em Porto Alegre nesta quarta-feira (22) para conversar com a diretoria colorada sobre a oferta feita pelo Flamengo. A parte busca um ‘ok’ do clube gaúcho para proposta rubro-negra.

O Flamengo oferece 6 milhões de euros mais o perdão do valor de 4 milhões de euros a receber pela venda de Thiago Maia. Do valor a pagar, o clube se dispõe com 3 milhões à vista com desconto das custas de honorários com advogados por conta das parcelas em atraso de Thiago Maia, 1,5 milhão em janeiro de 2026 e 1,5 milhão em julho de 2026.

O Internacional chegou a responder a proposta do Flamengo dizendo que queria 10 milhões de euros em dinheiro + perdão dos 4 milhões de euros que ainda vai pagar por Thiago Maia. A diretoria rubro-negra, contudo, mantém a proposta feita ao Inter e, até o momento, não aumentou os valores.

Vitão tem contrato com o Inter até dezembro de 2026. O jovem zagueiro chegou ao clube sem custos em julho de 2024. Caso não acerte a ida para o Flamengo, há chance do atleta renovar o vínculo com a equipe gaúcha.

