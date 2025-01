Ryan Francisco brilha, São Paulo vira nos minutos finais e está na final da Copinha

O São Paulo está na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior! Na noite desta terça-feira (21), o Tricolor venceu, de virada, o Criciúma pelo placar de 2 a 1, na Fonte Luminosa, em Araraquara. Ruan Vitor marcou para o Tigre. Ryan Francisco, duas vezes, nos minutos finais, anotou de pênalti, com cavadinha, para garantir a classificação são-paulina.

O Tricolor está garantido na final do torneio pela 12ª vez. O clube vai em busca do pentacampeonato. O adversário será conhecido nesta quarta-feira (22), no duelo entre Corinthians e Grêmio. O São Paulo não poderá contar com o artilheiro Ryan Francisco, que está suspenso.

Criciúma é fatal e sai na frente

O São Paulo começou a partida pressionando o clube catarinense. Entretanto, o Tricolor apenas rondava a área adversária e não criava oportunidades. O Criciúma chegou e marcou. Aos 27′, Kaik fez jogada pela direita e tocou para Lira que girou, bateu e parou em João Pedro. Na sobra, Ruan Vitor apareceu para estufar as redes.

O Tricolor só conseguiu sua primeira chegada nos minutos finais. Lucca cruzou da esquerda e Lucas Ferreira cabeceou para Pedro defender de antebraço. Ainda deu tempo do Tigre assustar novamente, em arremate de Lira da fora da área, que foi pela linha de fundo.

Apagão em campo e brilho de Ryan Francisco

O segundo tempo mal começou e teve que ser interrompido. A energia da Fonte Luminosa caiu por 20 minutos. Quando a partida reiniciou, o Criciúma quase ampliou com Lira, que saiu na cara do goleiro, tentou dar uma cavadinha e mandou para fora. Depois, começou a brilhar a, até então, estrela do jogo.

Pedro apareceu para defender com as pernas arremate de Paulinho de fora da área. Depois, o goleiro defendeu cabeçada de Lucas Ferreira. O arqueiro cavoeiro ainda encaixou chegada de Ryan Francisco. O Tricolor chegou a empatar, mas o árbitro flagrou toque de mão de Ryan na jogada.

Porém, minutos depois, Capella acabou cortando cruzamento com o braço. O árbitro não marcou, mas o VAR chamou e a penalidade foi marcada. Na cobrança, Ryan Francisco não tremeu contra o goleiro e meteu uma cavadinha.

Nos acréscimos, o árbitro de vídeo atuou novamente. Viny tentou afastar a bola, mas acabou acertando o rosto de Paulinho. Em campo, nada marcado. Porém o VAR acusou e mais uma penalidade. Na cobrança, Ryan Francisco cavou mais uma vez e marcou seu nome na história da Copinha.

