CSA vence o Confiança pela fase de grupos da Copa do Nordeste

Na noite desta terça-feira (21), o CSA venceu o Confiança por 2 a 1, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. A equipe alagoana abriu o placar e ampliou a vantagem com dois gols do centroavante Igor Bahia, logos nos primeiros minutos da partida. Em seguida, o atacante Rodriguinho descontou para o time sergipano. Na reta final do jogo, Tiago Marques ainda desperdiçou um pênalti para o mandante.

Com o resultado, o CSA assume liderança do Grupo B da Copa do Nordeste, enquanto Confiança vai para a lanterna. Vale destacar que essa foi a primeira partida do grupo. Os demais times ainda irão se enfrentar pela rodada. A equipe alagoana se classificou na primeira e segunda fase do torneio, eliminando Barcelona-BA e Maracanã.

O CSA volta a campo pela Copa do Nordeste no dia 5 de fevereiro, contra o Ceará, no Estádio Presidente Vargas, pela segunda rodada. O Confiança, por sua vez, recebe o Náutico, no mesmo dia, no Estádio Batistão, em Aracaju. Antes desses duelos, os times terão compromissos pelos campeonatos estaduais.

Jogos da 1ª rodada da Copa do Nordeste

Quarta-feira (22)

América-RN x Juazeirense

Náutico x Ceará

CRB x Vitória

Ferroviário x Sport Recife

Quinta-feira (23)

Sousa-PB x Altos-PI

Fortaleza x Moto Club

Bahia x Sampaio Corrêa

