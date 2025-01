Pai de Neymar ‘atiça’ torcedores com comentário em vídeo sobre retorno ao Santos

O possível regresso de Neymar à Vila Belmiro tem gerido pautas esportivas nos quatro cantos das redes sociais, do santista ao são paulino. Até mesmo o pai e empresário do atacante do Al-Hilal tem contribuído com a repercussão do tema através de seu perfil pessoal no Instagram.

Neymar da Silva Santos deixou um emoji nos comentários de um vídeo publicado por João Guilherme Silva, torcedor do São Paulo, nas redes sociais. No conteúdo, o influencer disserta sobre o impacto da factível repatriação do Peixe e até realiza o ‘anúncio’ do retorno: “Seja bem-vindo de volta”.

“Será que o príncipe da Vila está de volta? Eu, são paulino roxo, lembro da noite da final da Libertadores de 2011, quando Santos venceu o Peñarol por 3 a 1 naquela noite mágica do Menino Ney. Minha maior felicidade foi ver meu pai, santista fanático, e não comemorava assim desde os tempos de Pelé. Não se trata de Champions League ou Copa do Mundo”, iniciou.

“Estamos falando daquele moicano inesquecível e daquela música “Ai se eu te pego”. Você pode ser corintiano, palmeirense ou mesmo quem não gosta do esporte, com certeza esses momentos fizeram parte daquela época da sua vida (…). O futebol é o Brasil inteiro falando a mesma língua. Seja bem-vindo de volta, menino Ney! Futebol se trata de história, e você é uma das maiores que já contamos”.

O comentário do pai do atleta evidentemente causou uma mobilização ainda maior ao post. Só o emoji do empresário já reúne quase quatro mil interações, por exemplo – com 3,3 mil curtidas. A maioria das respostas pedem o retorno imediato do ídolo à Vila Belmiro: “estamos esperando vocês em casa”.

Neymar volta ao Santos?

As chances de vermos o astro desfilando nos gramados nacionais estão no factível, com alta probabilidade de ocorrer. Contudo, de acordo com a ESPN, ainda não há acordo entre as partes e a rescisão com o Al-Hilal deve exigir um esforço maior que o esperado.

Fontes ligadas à negociação indicam que os sauditas descartam qualquer possibilidade de liberá-lo de graça. Ou seja, buscam por volumosa compensação financeira diante da vigência do contrato. Neymar Pai também deixou claro que não abrirá mão dos R$ 363,62 milhões que o filho tem a receber pelo contrato.

Já o Santos se apoia na boa relação com o empresário e pai do atleta para selar o regresso imediato. A cúpula alvinegra, aliás, tem costurado o possível retorno do ídolo desde a reta final da temporada passada. Os paulistas tentam negociar um empréstimo de seis meses com os sauditas e mantém otimismo quanto ao desfecho positivo.

