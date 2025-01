Adson e Guilherme Estrella passarão por novas etapas de recuperação no Vasco

Adson e Guilherme Estrella em ação com a camisa do Vasco antes de suas respectivas lesões - (crédito: Marcelo Caitano)

O time principal do Vasco, comandado por Fábio Carille, já tem data definida para retornar aos gramados. O treinador confirmou que será contra o Madureira, na próxima quinta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), na Arena da Amazônia, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. No entanto, Adson e Guilherme Estrella seguem sem condições de estar em campo e passarão por mais uma etapa deste processo.

Com isso, o primeiro vai retirar a placa da perna, enquanto o jovem precisará passar por uma nova cirurgia no joelho. A informação é do portal “ge”.

Recentemente, Adson relatou que está sentindo a placa de fixação, que teve o objetivo de corrigir a fratura na tíbia da perna direita. “raspar” na perna em determinados movimentos.

Diante disso, o clube e o atleta decidiram retirar a placa, num procedimento mais simples. O intuito é que ele fique à disposição da comissão técnica de Fábio Carille dentro de quatro a seis semanas.

Estrella, por sua vez, se queixou de um estalo no joelho direito. O jogador, então, passará por uma artroscopia para corrigir qualquer problema, seja ele um flap meniscal ou um incômodo no ponto de sutura.

Na visão do Departamento Médico, uma nova artroscopia é menos arriscada do que a retirada do menisco lateral do jovem jogador. Por fim, o Vasco trabalha para que o jovem promissor não queime etapas e se prejudique na recuperação. Ambos devem voltar aos gramados entre o fim de fevereiro e o início de março.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw itter, Instagram e Facebook.