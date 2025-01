Base pode virar solução no São Paulo em um ano difícil nas finanças

O São Paulo, no campo das questões financeiras, deve ter um ano bastante apertado. Com um fundo de investimentos criado para controlar os cofres do clube, o Tricolor não deve ter dinheiro para fazer contratações pesadas nesta temporada. Assim, resta recorrer às categorias de base, que brilha neste começo de 2025.

O São Paulo necessitou do auxílio da base na estreia pelo Paulistão 2025. Enquanto a maioria do grupo principal estava em pré-temporada nos Estados Unidos, vários garotos foram usados no empate de segunda-feira, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, fora de casa. A mesma garotada vem brilhando na Copinha, principal competição de juniores. Nesta terça-feira (21), o Tricolorzinho venceu o Criciúma e se classificou para a final da competição.

Após o êxito, o próprio presidente do clube, Júlio Casares, se rendeu ao desempenho da base do São Paulo, após uma vitória heroica na Copinha.

“Não há algo que me dê tanta satisfação, do que ver meninos de Cotia subindo para o time principal. Um processo técnico de formação e aperfeiçoamento da nossa base. Ryan Francisco, Lucas Ferreira, William Gomes e Henrique, entre outros que subiram e vão subir”, disse o dirigente.

Assim, os garotos aparecem como solução para uma temporada importante para o São Paulo. Com a ambição de ganhar a Libertadores, o Tricolor sabe que precisa de um elenco maior para suportar o calendário exaustivo do Brasil. E a comissão técnica de Zubeldía já vem analisando alguns nomes.

Quem o São Paulo pode subir para o profissional

Dois jogadores vem agradando a comissão técnica de Zubeldía. O primeiro é o volante Hugo. O jogador de 20 anos foi adquirido recentemente junto ao Ska Brasil e está emprestado ao Tricolor até o final de janeiro. Contudo, o São Paulo já indicou que vai comprar o jogador, que também vem chamando a atenção do treinador argentino. Há a expectativa que ele suba para o profissional em breve.

Outro é Ryan Francisco. Afinal, o camisa 9 é o grande nome dos juniores da equipe. Aliás, ele é o artilheiro da Copinha até aqui com 10 gols em oito jogos. Contra o Criciúma, ele marcou dois de pênalti, com cavadinha, colocando a equipe na decisão.

Outro meio-campista é Negrucci. Ele é companheiro de Hugo no Sub-20 e capitão da equipe. Mas com a Copinha sendo a última competição dele pela base do São Paulo, a tendência é que o Soberano empreste o atleta para ganhar rodagem. Contudo, o jogador é visto como grande potencial pela diretoria.

Por fim, o São Paulo analisa com muito carinho o atacante Ferreira. Ele faz dupla com Ryan Francisco no setor ofensivo e é o vice-artilheiro da equipe na temporada. Com destaque para seus dribles e uma grande velocidade, ele também vem sendo monitorado pela comissão técnica de Zubeldía.

