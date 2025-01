Corinthians busca ‘oportunidade de mercado’ atrás de um lateral-esquerdo

O Corinthians entende que ainda precisa definir a situação da sua lateral-esquerda para a temporada. No momento o Timão conta com Palacios (recuperado de grave lesão), Hugo e Matheus Bidu brigando pela titularidade. Contudo, o departamento de análise de mercado e a diretoria estão no mercado atrás de um novo nome no setor.

Recentemente, o Corinthians tentou a contratação de Wendell, do Porto, mas o jogador acabou fechando com o rival São Paulo. Além disso, o Timão chegou a sondar os laterais Arana, do Atlético-MG, e de Lodi, do Al-Hilal. Entretanto os jogadores não manifestaram interesse de se transferir neste momento. A procura, aliás, foi confirmada pelos próprios atletas em entrevistas.

Na visão de Ramón Díaz e sua comissão técnica, não existe uma urgência para reforçar o setor, mas também que seria bom pro elenco um nome para dominar a lateral-esquerda. O objetivo do Corinthians ao consultar jogadores é identificar oportunidades de mercado e ver se existe a possibilidade de fazer negócio. Mas neste momento, o Timão não tem condições de fazer altos investimentos.

A diretoria vem sofrendo com com bloqueios financeiros na Justiça e está com os salários atrasados desde o 5º dia útil deste mês. Mesmo com a janela de transferência aberta até o dia 28 de fevereiro, o Timão só deve acertar com jogadores sem custos e livres no mercado, além de uma oportunidade que aparecer no mercado.

A briga na lateral-esquerda do Corinthians

No ano passado, quem mais jogou na lateral-esquerda do Corinthians foi Hugo, com 54 jogos. Contudo, o jogador nunca foi uma unanimidade e caiu de rendimento no meio do ano. Com Palacios lesionado e perdendo toda a temporada passada, o Timão recorreu a Bidu, que estava afastado do elenco naquele momento.

Contudo, o jogador retornou e convenceu. Com grandes atuações, o jogador dominou o setor e terminou o ano como titular, se credenciando para se manter no time em 2025.

A ideia do Corinthians, neste início de temporada, é dar oportunidade aos três laterais. Só depois o clube deve decidir sobre eventual liberação de algum dos três para abrir espaço no elenco e na folha salarial. Contra o Água Santa, nesta quarta-feira (22/01), por exemplo, o Alvinegro deve ter Palacios como titular, após o colombiano ficar um ano fora.

