Botafogo conclui compra de David Ricardo, do Ceará

O Botafogo fechou, nesta quarta-feira (22), a compra do zagueiro David Ricardo, do Ceará. Segundo a rádio CBN, o Mais Tradicional pagou 1,8 milhão de dólares (quase R$ 11 milhões) pelo beque. Ele assina por quatro temporadas, com a possibilidade de ampliação para mais uma, no vínculo com o Glorioso.

David Ricardo é, assim, a maior venda do Ceará, superando a saída do lateral-direito Jonathan, para o Cruzeiro, por R$ 8,25 milhões.

O Vovô manteve, também, 20% dos direitos sobre o jogador de 20 anos, em uma futura venda.

No clube carioca, David Ricardo terá trabalho para conseguir um lugar ao sol. Afinal, terá a concorrência da Dupla BB (Bastos-Barboza), além de Jair, jovem promisso que vem do Santos. Este último, porém, ainda não foi anunciado pela SAF alvinegra.

Jair e David Ricardo são algumas caras novas no elenco do Botafogo. O goleiro Linck, do Paranaense, o meia Bitello, do Dínamo de Kiev, e o atacante Artur, do Zenit, completam o time de reforços. O clube, porém, ainda não anunciou estes nomes de forma oficial. Já o volante Wendell, também do Zenit, só chega em junho, ao fim da temporada europeia.

