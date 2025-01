Vasco e Fluminense se enfrentam em Brasília pelo Campeonato Carioca

Mané Garrincha será palco do clássico entre Vasco e Fluminense pelo Carioca-2025 - (crédito: Foto: Paula Reis / CRF)

A partir das próximas rodadas, os quatro grandes do Rio de Janeiro colocarão em campo seus times titulares e terão diversos clássicos pela frente. Assim, o duelo entre Vasco e Fluminense, válido pela 8ª rodada do Campeonato Carioca, acontecerá no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, dia 5 de fevereiro, às 21h30 (de Brasília).

Vale destacar que o mando é do Cruz-Maltino, que optou por vendê-lo. Dessa forma, a pré-venda de ingressos começa na próxima sexta-feira (24) para clientes do banco patrocinador do estádio e sócios-torcedores e vai até o dia 27.

Em campo, ambos os times começaram com escalações alternativas, recheadas de jovens, e deixaram pontos pelo caminho. O Vasco empatou todos os jogos até aqui e soma 3 pontos, enquanto, o Tricolor empatou duas e perdeu uma, com dois pontos, e tendo o segundo pior ataque até aqui.

No entanto, já nesta rodada, a equipe de São Januário colocará em campo, diante do Madureira, a equipe principal, já com o técnico Fábio Carille.

O Fluminense, por sua vez, terá Mano Menezes à beira do campo diante da Portuguesa, no Luso-Brasileiro. Além da presença de outros titulares que ainda não estrearam em 2025.

Por fim, esse será o terceiro clássico carioca disputado no Estadual de 2025. O primeiro será entre Fluminense e Botafogo e em seguida o Glorioso mede forças com o Flamengo.

