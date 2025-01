Palmeiras leva vantagem em duelo contra o Santos, na Vila, nesta década

Santos e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 21h35, na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Apesar do primeiro clássico de 2025 ser na Baixada Santista, o Verdão é quem vem se dando melhor atuando na casa do Alvinegro Praiano nesta década.

Afinal, neste período, foram seis jogos, com duas vitórias do Palmeiras, três empates e apenas uma vitória do Santos. O triunfo do Peixe, aliás, aconteceu justamente na final do Paulistão do ano passado, quando a equipe venceu por 1 a 0. Contudo, no embate de volta, no Allianz Parque, o Verdão bateu o rival por 2 a 0 e se sagrou campeão estadual.

Além disso, o Palmeiras ainda venceu o Santos por dois anos seguidos na Vila Belmiro. As partidas aconteceram pelo Campeonato Brasileiro. Em 2021, vitória Alviverde por 2 a 0, com gols de Rony e Raphael Veiga. Na temporada seguinte, novo triunfo, desta vez por 1 a 0, com Gustavo Gómez indo as redes.

Agora, as duas equipes chegam em momentos parecidos. O Santos tenta assumir a liderança isolada do grupo B do Campeonato Paulista, após uma vitória e um empate no Estadual. Além disso, este será o primeiro clássico de Pedro Caixinha, que faz muitos testes neste início de temporada em busca do time ideal.

Já o Palmeiras também é o segundo colocado, mas do Grupo D, com quatro pontos em seis jogos. Neste começo de temporada, o técnico Abel Ferreira dividiu o elenco em duas equipes, mas, pelas circunstâncias de um clássico, o treinador português deve escalar força máxima pela primeira vez em 2025.

