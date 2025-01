Vasco divulga relacionados para duelo contra o Madureira

O Vasco divulgou na tarde desta quarta-feira (22) os relacionados para o duelo de quinta (23) contra o Madureira, pela quarta rodada da Taça Guanabara. A novidade fica por conta da presença de quatro dos cinco reforços contratados, além da ausência de alguns atletas que atuaram neste começo de ano.

Dessa forma, Daniel Fuzato, Lucas Freitas, Lucas Oliveira e Tchê Tchê surgem na lista. O primeiro já até estreou, já que Fuzato atuou na vaga do lesionado Pablo nas últimas duas rodadas do Carioca. O zagueiro Maurício Lemos é o único dos reforços que não consta na relação.

Esta será, aliás, a estreia de Fábio Carille no comando do Vasco. Assim, craques como Philippe Coutinho, Dimitry Payet e Pablo Vegetti farão suas primeiras aparições na temporada. O time vem na nona colocação da Taça GB, com três pontos. Afinal, empatou as três partidas que realizou até o momento. Ficou no 1 a 1 com Nova Iguaçu e Boavista, bem como empatou por 0 a 0 contra o Bangu.

Jogadores como o citado Daniel Fuzato, além de Jair, Paulinho, Hugo Moura e Mateus Carvalho já estrearam na temporada. Victor Luís, Máxime Dominguez e Jean David também atuaram. Já Zé Gabriel, Patrick de Lucca e Serginho, fora dos planos da diretoria, não constam entre os relacionados após não aproveitarem as oportunidades no início do Carioca. Sforza, que atuou contra o Boavista, não aparece entre os relacionados.

Veja os relacionados

Goleiros: Léo Jardim, Daniel Fuzato e Phillipe Gabriel.

Defensores: Paulo Henrique, Puma Rodríguez, João Victor, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Souza, Lucas Piton e Victor Luís.

Meias: Jair, Paulinho, Hugo Moura, Mateus Carvalho, Tchê Tchê, Coutinho, Payet e Máxime Dominguez.

Atacantes: Vegetti, Alex Teixeira, Bruno Lopes, Jean David e Maxsuell Alegria

