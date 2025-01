Grêmio tenta a contratação do zagueiro Marcão por empréstimo

O Grêmio passar a focar em qualificar sua zaga e inicia conversas para tentar contratar o zagueiro Marcão, que atua no Sevilla, da Espanha. Assim, o Imortal foca seus esforços para convencer o clube espanhol a liberá-lo por empréstimo. O entendimento dos gaúchos é que a tratativa é difícil de ter um desfecho positivo, mesmo assim a postura da diretoria é persistir.

Um retorno ao Brasil foi visto como positivo por Marcão e também por defender o Tricolor Gaúcho. Contudo, a oferta salarial do Grêmio não agradou ao zagueiro, pois representa menos da metade da sua remuneração que recebe do Sevilla. Vale ressaltar que nas negociações com o clube espanhol, os gaúchos sugeriram o pagamento dos vencimentos do defensor em sua totalidade.

O atleta está próximo de completar sua terceira temporada no Sevilla, mas encontra obstáculos para se consolidar como titular na equipe. Afinal, ele sofreu com algumas lesões. Deste modo, com pouco espaço, ele disputou somente 34 jogos pelo time espanhol.

Marcão se transferiu para a Espanha em 2022, quando o Sevilla concordou em desembolsar 12 milhões de euros (cerca de R$ 65 milhões na cotação da época) para tirá-lo do Galatasaray, da Turquia. O defensor iniciou sua trajetória nas categorias de base do Athletico e ainda passou por Guaratinguetá, Ferroviária e Atlético Goianiense. Em seguida, em sua ida para o futebol europeu, atuou por Chaves e Rio Ave, ambos de Portugal.

Grêmio progride em negociação por lateral-esquerdo

A reformulação no setor defensivo do Grêmio envolve também a chegada de mais um lateral-esquerdo. No atual cenário, o principal alvo é Bruno Pacheco, do Fortaleza. Os clubes conversam e o Imortal se mantém otimista pela contratação do atleta em definitivo.

Como o vínculo do jogador com o Leão do Pici vai até o fim de 2026, provavelmente o Tricolor Gaúcho terá que fazer uma compensação financeira ao clube nordestino. A avaliação de Bruno Pacheco é que o momento possa ser ideal para uma mudança de ares. Isso porque a sua titularidade na equipe deixou de se uma certeza pela concorrência com Felipe Jonatan. Além disso, o Fortaleza ainda acertou a chegada de Diogo Barbosa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.