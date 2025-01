Roger tem desfalque inesperado e deve escalar somente um atacante no Inter

Roger inicia a temporada no Inter com o objetivo de manter o desempenho do ano passado e retomar o caminho dos títulos - (crédito: Foto Ricardo Duarte/Internacional)

O Inter terá um desfalque inesperado para a sua estreia oficial na temporada e aumenta lista de baixas no início de 2024. Afinal, o atacante Enner Valencia relatou incômodos musculares na coxa direita. Com isso, o equatoriano foi poupado pela comissão técnica da viagem para Bagé, onde o Colorado enfrenta o Guarany, nesta quarta (22), às 19h (de Brasília), no estádio Estrela D’Alva.

Com a urgente necessidade em promover mudança no time titular, Roger deve escalar somente um atacante, o colombiano Borré. Além disso, o treinador provavelmente vai optar por povoar o meio de campo com cinco jogadores. Vale relembrar que no primeiro teste da equipe na temporada, no duelo com a seleção do México, o técnico montou uma dupla de ataque titular com Valencia e Borré.

Outra ausência, aliás, é o volante Rômulo, que está em tratativas avançadas para se transferir ao Tigres, do México. O clube mexicano acenou com uma proposta de cinco milhões de dólares (próximo a R$ 30 milhões na cotação atual) ao Internacional. A lista de baixas ainda conta com o zagueiro Rogel e o meio-campista Fernando. Os dois passam por processo de aprimoramento físico. O primeiro precisou passar por uma cirurgia na mão esquerda depois de sofrer uma fratura no final do ano passado. Já o experiente volante cumpre planejamento para ter maior aproveitamento no ano depois de ficar um período considerável sem poder atuar por contusões. Portanto, a meta do Colorado é utilizá-lo entre 40 a 45 jogos na atual temporada.

Inter sofre com desfalques no início da temporada

Três jogadores estão no departamento médico. O goleiro Rochet foi diagnosticado com uma tendinose no joelho esquerdo. O jovem meio-campista Gabriel Carvalho estava a serviço da Seleção Brasileira sub-20, mas também se lesionou. Ele precisou passar por um procedimento cirúrgico no pé esquerdo e deve voltar a ficar à disposição somente após o Estadual. Bruno Tabata se recupera de dores na coxa esquerda. Assim, o meio-campista passa por um trabalho de reforço muscular.

Neste cenário, o provável time titular para a estreia do Inter na temporada é: Anthoni; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão e Aguirre; Luis Otávio, Thiago Maia, Wesley, Alan Patrick e Wanderson; Borré.

Veja a lista de relacionados

Goleiros: Anthoni e Ivan

Laterais: Aguirre, Bruno Gomes e Pablo

Zagueiros: Clayton Sampaio, Pedro Kauã, Victor Gabriel e Vitão

Volantes: Bernardo, Bruno Henrique, Gustavo, Luis Otávio e Thiago Maia

Meias: Alan Patrick e Yago Noal

Atacantes: Borré, Lucca, Marlon, Vitinho, Wanderson e Wesley

