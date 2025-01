Romário volta atrás em opinião sobre retorno de Neymar ao Brasil

A possível volta de Neymar para o Brasil é um dos assuntos mais comentados recentemente. Assim, Romário, que recentemente opinou contra o retorno do craque para o futebol brasileiro, voltou atrás na sua opinião.

Para o baixinho, o jogador deve sim voltar para o país. Além disso, o ex-jogador afirmou que o futebol brasileiro é mais difícil do que jogar lá fora e, dessa forma, ainda influenciaria na Seleção Brasileira.

“A gente tem que entender que jogar no Brasil é muito mais difícil que jogar lá fora. Tem clube que, no ano passado, jogou 80 jogos. É muito jogo. O Neymar já está com 31, 32 anos, vem de uma lesão. É uma possibilidade o Neymar voltar para o Brasil, jogar mais perto. Torcer para que ele volte com tudo para a gente poder ter uma Seleção mais forte”, disse em entrevista ao “ge”.

Vale ressaltar que o próprio Romário já decidiu retornar para o futebol brasileiro. No entanto, na época, o baixinho estava no auge da sua carreira e trocou o Barcelona pelo Flamengo, em janeiro de 1995. Curiosamente, há 30 anos atrás.

Neymar no Santos

Santos e Neymar já chegaram a um acordo para o retorno. No entanto, o craque brasileiro ainda não rescindiu seu contrato com o Al-Hilal. Há um acordado financeiro, em que falta o jogador receber 65 milhões dólares (cerca de R$ 400 milhões), que Ney não abre mão, de acordo com o “ge”.

Dessa forma, o Peixe aguarda a rescisão para oficializar a volta do jogador. O clube acertou com Neymar até o meio do ano. Agora, espera que o atacante resolva a situação com o Al-Hilal até o final de janeiro

Neymar atuou em apenas sete partidas pelo clube saudita desde o meio do ano de 2023. Ele sofreu uma grave lesão que o deixou de fora por um ano e quando retornou, sofreu outra lesão. Aliás, desde a Copa do Mundo de 2022, o craque brasileiro entrou em campo apenas 20 vezes, sendo nove pelo Paris Saint-Germain, quatro pela seleção e sete pelo Al-Hilal.

