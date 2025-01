Everson abre o jogo sobre oferta do Bahia, Seleção e renovação com o Atlético

O goleiro Everson já faz parte da galeria de ídolos do Atlético, principalmente pelo que realizou na temporada de 2021, quando, como titular, conquistou a Copa do Brasil e o Brasileirão. Atualmente, em Orlando, nos Estados Unidos, durante a pré-temporada do Galo, ele revelou detalhes sobre diversos temas.

Everson comentou sobre a renovação de contrato encaminhada com o Atlético, a Seleção Brasileira e uma proposta que recebeu recentemente do Bahia, clube administrado pelo Grupo City. Com isso, ele quase teve a chance de trabalhar com seu ídolo, Rogério Ceni, atualmente treinador do Tricolor de Aço.

“Foi uma proposta tentadora do Bahia, trabalhar com o Rogério, com indicação dele, foi uma oferta interessante. Mas deixei claro que minha prioridade era permanecer no Atlético. Tivemos conversas, tratativas, chegamos a uma valorização e a um denominador comum. Foi algo muito valioso, um sinal de reconhecimento tanto no Atlético quanto em outro clube grande também”, disse sobre a proposta do Bahia.

“Minha história foi crucial para a renovação. Tudo o que conquistei aqui, onde mais joguei, onde conquistei mais títulos e cheguei à Seleção Brasileira. Tenho essa vontade de continuar em alto nível e permanecer no radar da Seleção. Então, com certeza, minha história aqui no clube pesou nessa decisão”, concluiu em entrevista ao portal ge.

Números de Everson no Atlético

Everson chegou ao Atlético-MG em 2020, a pedido de Jorge Sampaoli, que já o conhecia desde o Santos. Desde então, soma 278 jogos com a camisa do Galo e acumula os títulos de tetracampeão mineiro, Campeão Brasileiro, da Copa do Brasil e da Supercopa.

