Fluminense negocia saída de Felipe Andrade; saiba o destino

Felipe Andrade (número 13) está de saída do Fluminense - (crédito: Lucas Mercon)

O Fluminense negocia a saída do polivalente Felipe Andrade, jovem de 22 anos revelado pelo clube. Ele está se encaminhando para o Houston Dynamo-EUA, sem valores divulgados.

A informação é do jornalista Dedé Oneley, da “Web Radio Flu”, em publicação nesta quarta-feira (22). Segundo o repórter, a negociação é por empréstimo de um ano, com o time estadunidense com opção de compra.

LEIA MAIS: Vasco e Fluminense se enfrentam em Brasília pelo Campeonato Carioca

Titular nas duas primeiras rodadas, o zagueiro atuou em outras posições nos duelos em questão, contra Sampaio Corrêa e Volta Redonda, respectivamente. Na estreia, foi lateral-direito no empate por 0 a 0 contra o Sampaio. Depois, atuou ao lado de Nonato no meio-campo, na derrota por 1 a 0 para o Voltaço.

Revelado em 2023, Felipe Andrade tem 27 partidas pelo profissional, sem gols ou assistências. Ele já não deve atuar no compromisso desta quinta-feira (23), contra a Portuguesa, pela quarta rodada da Taça Guanabara.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.