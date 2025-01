Santos x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h05

Santos e Palmeiras jogam nesta quarta-feira (22), às 21h35 (d Brasília), na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. As equipes, aliás, chegam para o confronto com campanhas parecidas. Afinal, o Peixe venceu o Mirassol na estreia e empatou com a Ponte Preta, enquanto o Verdão bateu a Portuguesa, mas ficou na igualdade com o Noroeste em seu último compromisso. Além disso, este será o primeiro clássico paulista de 2025. A Voz do Esporte preparou uma super Jornada Esportiva para te deixar por dentro de tudo deste duelo. A transmissão começa bem antes às 20h05 (de Brasília), com um esquenta de primeira. E assim que a bola rolar, Elder Vieira estará na narração.

Enquanto Elder Vieira narra este clássico paulista, a cobertura da Voz do Esporte conta também com as reportagens de André Bachá e os comentários de João Miguel Lotufo. Então,você já sabe: clique na arte acima a partir das 20h05 e não perca detalhe nenhum deste Santos x Palmeiras.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook