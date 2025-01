Impasse financeiro esfria negócio entre Flamengo e Jorginho

Flamengo e Jorginho, do Arsenal, esfriaram a negociação nos últimos dias. O jogador e clube ainda não entraram em acordo financeiro. O volante, aliás, fez uma pedida muito elevada pela diretoria rubro-negra, o que dificulta a contratação do jogador. As negociações, portanto, seguem en andamento para um desfecho positivo, já que as duas partes têm interesse. A informação é do “ge”.

O Flamengo ofereceu cerca de 10 milhões de euros (R$ 63 milhões) em luvas e salários pelos três anos de contrato para fechar com o volante. Jorginho, entretanto, quer 13 milhões de euros (R$ 82 milhões) pelo mesmo período. Diante da situação, o estafe do volante ainda não entrou em contato com o Arsenal para buscar uma rescisão imediata. O clube inglês, vice-líder de Premier League, a pedido do técnico Arteta, pode oferecer uma renovação por mais um ano. Ele, aliás, está em campo contra o Dinamo de Zagreb pela Liga dos Campeões.

Jorginho deseja mais minutos em campo e vê o futebol brasileiro como uma ótima oportunidade. Com vínculo até o fim de junho com os Gunners, ele está livre para assinar um pré-contrato.

Além de Jorginho, o Flamengo negocia a chegada de Danilo para reforçar o time na temporada. As tratativas caminham bem para um acerto por dois anos. Até agora, o clube anunciou uma contratação para 2025: o atacante Juninho, ex-Qarabag.

Carreira consolidada

O volante, aliás, tem uma carreira consolidada na Europa. O volante começou no Hellas Verona, da Itália, se destacou no Napoli até chegar ao Chelsea. Lá, ele foi campeão da Liga dos Campeões pelo clube inglês e da Euro pela Itália (ele é naturalizado italiano) em 2021. No mesmo ano, foi eleito o melhor jogador da temporada pela UEFA e ficou em terceiro na votação para Bola de Ouro.

